1win казино представляет собой раздел на сайте букмекерской конторы 1win (входит в состав одноимённой букмекерской компании 1win). Под нынешним названием букмекер 1вин работает с весны 2018 года. Официальный сайт доступен не только на русском, но и на английском языке.

Казино обладает соответствующей лицензией, поэтому является легальным заведением. Но так как Роскомнадзор издал Постановление о запрете азартной деятельности в нашей стране, то провайдеры в обязательном порядке должны блокировать ресурсы игорного рынка. Но, благодаря зеркалам казино 1win, российские игроки могут легко миновать подобные ограничения. На зеркале, так же, как и на официальном сайте букмекерской конторы 1win, предусмотрена возможность игры с реальным дилером через веб-камеру. Зеркало и оригинал полностью идентичны и во всём остальном, за исключением домена.

Официальный сайт букмекерской конторы 1win

1win — это в первую очередь очень крупная букмекерская контора (ставки на спорт). Казино 1win является отдельным дополнительным функционалом на официальном сайте бк. Для того, чтобы играть в казино, либо делать ставки на спорт — достаточно зарегистрироваться один раз на официальном сайте 1win и играть на деньги хоть в казино, хоть в ставки. Стоит отметить, что как казино компания 1вин существует не так давно и о ней, как о казино, игроки еще мало что знают. Но не смотря на молодой возраст раздела казино, официальный сайт 1win постоянно развивается, улучшается в плане удобства игры в слоты, пополняется новыми лицензионными игровыми автоматами.

Регистрация в 1win

На официальном сайте 1win казино регистрация может осуществляться разными способами:

Быстрая регистрация . Для этого достаточно сделать одно нажатие на соответствующую клавишу. При этом логин и пароль формируются в автоматическом режиме. Их можно переслать на свой E-mail или сохранить на ПК либо мобильном телефоне;

. Для этого достаточно сделать одно нажатие на соответствующую клавишу. При этом логин и пароль формируются в автоматическом режиме. Их можно переслать на свой E-mail или сохранить на ПК либо мобильном телефоне; По электронной почте . Это классический способ регистрации, предполагающий заполнение специальной формы. В этом случае нужно указать личные данные (ФИО, число, месяц и год рождения, номер мобильного и E-mail);

. Это классический способ регистрации, предполагающий заполнение специальной формы. В этом случае нужно указать личные данные (ФИО, число, месяц и год рождения, номер мобильного и E-mail); Через социальные сети. Для этого нужно иметь аккаунт в одноклассниках, ВКонтакте или Google.

Бонусы казино

Чтобы заинтересовать игроков, casino 1win создало выгодное предложение, которым могут воспользоваться все новые посетители казино на определённых условиях. В первую очередь нужно зарегистрироваться, а затем внести деньги на депозит.

За первое пополнение игрового счёта, клиенту начисляется на бонусный счёт 200% от суммы пополнения. Максимально возможная сумма вознаграждения составляет 50 тыс. рублей. Для получения данного поощрительного бонуса, необходимо при регистрации указать соответствующий промокод vip1win

Мобильная версия — скачать 1win на Андроид и iOS

Для тех, кто предпочитает пользоваться интернетом со смартфона, доступна мобильная версия казино 1win. Любителям играть с телефона достаточно зайти на официальный сайт 1win и играть на нём — сайт прекрасно адаптирован под мобильные устройства. Но иногда сайт блокирует РКН и приходится искать рабочие зеркала букмекера. Что бы не сталкиваться с данными проблемами — букмекерская контора 1win разработала мобильные приложения для Андроида и iOS. Для того, что бы их скачать — достаточно войти на официальный сайт 1win и перейти по иконке нужной операционной системы телефона. Если не можете найти рабочий сайт казино, тогда воспользуйтесь ссылками в верхней части нашего сайта — мы постоянно отслеживаем блокировку официального сайта и стараемся оперативно предоставлять игрокам рабочие зеркала 1win.

Игровые автоматы

На сайте 1win казино представлен большой выбор популярных игр (более 1600 слотов), среди которых блэкджек, рулетка и прочие. Кроме того, при желании можно перейти в соответствующий раздел и попытаться открыть кейсы с деньгами — их здесь 8 штук, каждый из которых имеет своё название и ценность. Начинает список “Новичок”, потом идёт “Везунчик” и т.д., а завершает “Хозяин жизни”.

У 1win казино, отзывы о котором можно найти в Интернете или прочитать ниже (а также вы можете оставить тут отзыв о казино), есть служба техподдержки клиентов. При необходимости уточнить какой-либо вопрос, можно связаться с работниками технической поддержки по телефону либо отправить сообщение на электронную почту.

Букмекерская контора “1win” (Ставки на спорт)

1win (1вин) — сравнительно новая букмекерская контора, открывшаяся в 2016 году. Под нынешним названием букмекер работает с весны 2018 года, а изначально компания была известна, как БК “FirstBet”. Несмотря на относительно непродолжительное время работы, она уже успела завоевать признание огромного количества клиентов.

Следует сказать, что “1win” — букмекерская контора, предлагающая щедрое вознаграждение за первый депозит. Здесь можно не только делать ставки на спортивные события, но и испытать удачу в казино. “1win” казино представляет собой раздел на сайте букмекерской конторы “1win” (входит в состав одноимённой букмекерской компании “1win”).

Коэффициенты в БК

Букмекер предлагает невысокие коэффициенты — в среднем маржа в Prematch составляет 6-7%. Как и в других подобных организациях, футбола это не касается. Если речь идёт о ТОП-турнирах (Лиге Чемпионов и т.д.), то в этом случае маржа не превышает 3-4%. На тотал и другие также хорошая маржа — порядка 5-6%.

Не такая радужная ситуация наблюдается среди прочих видов спорта, которые пользуются популярностью у беттеров. Например, любителей баскетбола или хоккея ожидает более высокая маржа, достигающая 11%. Причём она в редких случаях опускается до 7%.

Линия в БК

Линии в “1win” БК в основном включают хоккей, биатлон, футбол и прочие широко распространённые спортивные дисциплины. Хотя встречаются и непопулярные виды спорта, например, такие, как водное поло и т.д. Если говорить в общем, то линии вполне достойные и по разнообразию дисциплин, и по числу турниров.

Надо заметить, что букмекерская контора “1win” наряду с летними видами спорта, не меньше внимания сосредотачивает на зимних дисциплинах и компьютерном спорте. Что касается росписи, то её уровень превышает среднестатистические данные. На матчи по футболу клиентам предлагается достаточное количество рынков — в пределах 80-150 шт. Отличительная особенность данного букмекера заключается в том, что здесь на количество доступных вариантов не очень влияет статусность лиги по футболу. Отдельного внимания заслуживает оформление росписи — чёткая сортировка по категориям, которую однозначно оценят клиенты.

Как сделать ставку в 1вин

В “1win” на спорт могут ставить только зарегистрированные клиенты, поэтому изначально следует зарегистрироваться (это быстрая и несложная процедура), затем внести деньги на счёт, после чего выбрать дисциплину и необходимые команды. Дальше нужно определиться, на что ставить. Многие клиенты предпочитают делать ставки на тотал в футболе. Как показывает практика, особенно высокие коэффициенты удаётся поймать в Live (то есть во время матча, который продолжается на текущий момент).

После выбора, на что делать ставки, надо пополнить счёт на нужную сумму и нажать на кнопку подтверждения. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы сделать ставки. И теперь только остаётся подождать, когда завершится матч.

В случае выигрыша, игрок получит поставленную сумму, умноженную на коэффициент. В противном случае деньги не возвращаются. Для того, чтобы сделать ставку, подойдёт, как сайт БК, так и специальное приложение — можно скачать “1win” на андроид бесплатно с официального ресурса. Кроме того, компания внимательно относится к вопросу комфорта клиентов, поэтому постоянно следит за беспрепятственным доступом ко всему контенту. У букмекера всегда есть “1win” зеркало, на сегодня которое актуально. А это значит, что сайт-копия позволит клиентам пользоваться всем функционалом заведения.