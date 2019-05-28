1win казино представляет собой раздел на сайте букмекерской конторы 1win (входит в состав одноимённой букмекерской компании 1win). Под нынешним названием букмекер 1вин работает с весны 2018 года. Официальный сайт доступен не только на русском, но и на английском языке.
Казино обладает соответствующей лицензией, поэтому является легальным заведением. Но так как Роскомнадзор издал Постановление о запрете азартной деятельности в нашей стране, то провайдеры в обязательном порядке должны блокировать ресурсы игорного рынка. Но, благодаря зеркалам казино 1win, российские игроки могут легко миновать подобные ограничения. На зеркале, так же, как и на официальном сайте букмекерской конторы 1win, предусмотрена возможность игры с реальным дилером через веб-камеру. Зеркало и оригинал полностью идентичны и во всём остальном, за исключением домена.
Официальный сайт букмекерской конторы 1win
1win — это в первую очередь очень крупная букмекерская контора (ставки на спорт). Казино 1win является отдельным дополнительным функционалом на официальном сайте бк. Для того, чтобы играть в казино, либо делать ставки на спорт — достаточно зарегистрироваться один раз на официальном сайте 1win и играть на деньги хоть в казино, хоть в ставки. Стоит отметить, что как казино компания 1вин существует не так давно и о ней, как о казино, игроки еще мало что знают. Но не смотря на молодой возраст раздела казино, официальный сайт 1win постоянно развивается, улучшается в плане удобства игры в слоты, пополняется новыми лицензионными игровыми автоматами.
Регистрация в 1win
На официальном сайте 1win казино регистрация может осуществляться разными способами:
- Быстрая регистрация. Для этого достаточно сделать одно нажатие на соответствующую клавишу. При этом логин и пароль формируются в автоматическом режиме. Их можно переслать на свой E-mail или сохранить на ПК либо мобильном телефоне;
- По электронной почте. Это классический способ регистрации, предполагающий заполнение специальной формы. В этом случае нужно указать личные данные (ФИО, число, месяц и год рождения, номер мобильного и E-mail);
- Через социальные сети. Для этого нужно иметь аккаунт в одноклассниках, ВКонтакте или Google.
Бонусы казино
Чтобы заинтересовать игроков, casino 1win создало выгодное предложение, которым могут воспользоваться все новые посетители казино на определённых условиях. В первую очередь нужно зарегистрироваться, а затем внести деньги на депозит.
За первое пополнение игрового счёта, клиенту начисляется на бонусный счёт 200% от суммы пополнения. Максимально возможная сумма вознаграждения составляет 50 тыс. рублей. Для получения данного поощрительного бонуса, необходимо при регистрации указать соответствующий промокод vip1win
Мобильная версия — скачать 1win на Андроид и iOS
Для тех, кто предпочитает пользоваться интернетом со смартфона, доступна мобильная версия казино 1win. Любителям играть с телефона достаточно зайти на официальный сайт 1win и играть на нём — сайт прекрасно адаптирован под мобильные устройства. Но иногда сайт блокирует РКН и приходится искать рабочие зеркала букмекера. Что бы не сталкиваться с данными проблемами — букмекерская контора 1win разработала мобильные приложения для Андроида и iOS. Для того, что бы их скачать — достаточно войти на официальный сайт 1win и перейти по иконке нужной операционной системы телефона. Если не можете найти рабочий сайт казино, тогда воспользуйтесь ссылками в верхней части нашего сайта — мы постоянно отслеживаем блокировку официального сайта и стараемся оперативно предоставлять игрокам рабочие зеркала 1win.
Игровые автоматы
На сайте 1win казино представлен большой выбор популярных игр (более 1600 слотов), среди которых блэкджек, рулетка и прочие. Кроме того, при желании можно перейти в соответствующий раздел и попытаться открыть кейсы с деньгами — их здесь 8 штук, каждый из которых имеет своё название и ценность. Начинает список “Новичок”, потом идёт “Везунчик” и т.д., а завершает “Хозяин жизни”.
У 1win казино, отзывы о котором можно найти в Интернете или прочитать ниже (а также вы можете оставить тут отзыв о казино), есть служба техподдержки клиентов. При необходимости уточнить какой-либо вопрос, можно связаться с работниками технической поддержки по телефону либо отправить сообщение на электронную почту.
Букмекерская контора “1win” (Ставки на спорт)
1win (1вин) — сравнительно новая букмекерская контора, открывшаяся в 2016 году. Под нынешним названием букмекер работает с весны 2018 года, а изначально компания была известна, как БК “FirstBet”. Несмотря на относительно непродолжительное время работы, она уже успела завоевать признание огромного количества клиентов.
Следует сказать, что “1win” — букмекерская контора, предлагающая щедрое вознаграждение за первый депозит. Здесь можно не только делать ставки на спортивные события, но и испытать удачу в казино. “1win” казино представляет собой раздел на сайте букмекерской конторы “1win” (входит в состав одноимённой букмекерской компании “1win”).
Коэффициенты в БК
Букмекер предлагает невысокие коэффициенты — в среднем маржа в Prematch составляет 6-7%. Как и в других подобных организациях, футбола это не касается. Если речь идёт о ТОП-турнирах (Лиге Чемпионов и т.д.), то в этом случае маржа не превышает 3-4%. На тотал и другие также хорошая маржа — порядка 5-6%.
Не такая радужная ситуация наблюдается среди прочих видов спорта, которые пользуются популярностью у беттеров. Например, любителей баскетбола или хоккея ожидает более высокая маржа, достигающая 11%. Причём она в редких случаях опускается до 7%.
Линия в БК
Линии в “1win” БК в основном включают хоккей, биатлон, футбол и прочие широко распространённые спортивные дисциплины. Хотя встречаются и непопулярные виды спорта, например, такие, как водное поло и т.д. Если говорить в общем, то линии вполне достойные и по разнообразию дисциплин, и по числу турниров.
Надо заметить, что букмекерская контора “1win” наряду с летними видами спорта, не меньше внимания сосредотачивает на зимних дисциплинах и компьютерном спорте. Что касается росписи, то её уровень превышает среднестатистические данные. На матчи по футболу клиентам предлагается достаточное количество рынков — в пределах 80-150 шт. Отличительная особенность данного букмекера заключается в том, что здесь на количество доступных вариантов не очень влияет статусность лиги по футболу. Отдельного внимания заслуживает оформление росписи — чёткая сортировка по категориям, которую однозначно оценят клиенты.
Как сделать ставку в 1вин
В “1win” на спорт могут ставить только зарегистрированные клиенты, поэтому изначально следует зарегистрироваться (это быстрая и несложная процедура), затем внести деньги на счёт, после чего выбрать дисциплину и необходимые команды. Дальше нужно определиться, на что ставить. Многие клиенты предпочитают делать ставки на тотал в футболе. Как показывает практика, особенно высокие коэффициенты удаётся поймать в Live (то есть во время матча, который продолжается на текущий момент).
После выбора, на что делать ставки, надо пополнить счёт на нужную сумму и нажать на кнопку подтверждения. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы сделать ставки. И теперь только остаётся подождать, когда завершится матч.
В случае выигрыша, игрок получит поставленную сумму, умноженную на коэффициент. В противном случае деньги не возвращаются. Для того, чтобы сделать ставку, подойдёт, как сайт БК, так и специальное приложение — можно скачать “1win” на андроид бесплатно с официального ресурса. Кроме того, компания внимательно относится к вопросу комфорта клиентов, поэтому постоянно следит за беспрепятственным доступом ко всему контенту. У букмекера всегда есть “1win” зеркало, на сегодня которое актуально. А это значит, что сайт-копия позволит клиентам пользоваться всем функционалом заведения.
6 отзывов о казино 1win
Сегодня решил вывести деньги первый раз, пришли можно сказать за считанные секунды) Нормальная контора, мне понравилась, поэтому могу лишь всем порекомендовать)))
Доброго времени суток. Очень доволен данной конторой.
Ставлю на 1win с начала 2019 года, Мой первый депозит был — 250~ рублей. Мои деньги приняли довольно быстро.(оплачивал с карты, и поэтому комиссия была всего 1%.)
Свои первые 3000 рублей я вывел почти моментально, но при выводе более 5000 рублей приходиться ждать вплоть до 3 и более часов, что минус.
Служба поддержки отвечает довольно быстро, и работает 24/7 что является плюсом.
Это лучшая контора на данный момент, самые высоки коэф и самые удобные платежи, 1win развивается ежедневно и постоянно прогрессирует в плане разнообразия, советую внимательно изучить эту контору. Спасибо 1win !!!!
1вин долго верифицировал счет, чуть более месяца. Но в итоге выплатили баланс в размере 460к рублей, заслуживают доверия. Из минусов букмекера — огромная маржа, обычно выше 10%, сайт в десктопной версии — хоть глаз коли, половина исходов на русском, половина на английском.
Очень хороший сайт, так как не требует паспорт. Минус в том, что максимальный перевод на карту 15 тысяч, поэтому пришлось выводить постепенно. И кстати, крупный суммы довольно долго выводит 5-8 часов.
Здравствуйте,зарегистрировался недавно,в целом сервис у вас очень хороший,мне очень нравится дизайн приложения,очень все комфортно и удобно.Но вот проблемы иногда бывают,например поставишь на победу в 1/4,а выйгрышь дадут только мин через 10 после окончания матча,а в целом мне все нравится